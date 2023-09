Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple fällt am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,1 Prozent auf 189,20 USD.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 01:59 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 189,20 USD. Die Apple-Aktie sank bis auf 188,28 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 189,49 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45.766.503 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (198,22 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 34,37 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 188,11 USD.

Apple ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 81.797,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 82.959,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 26.10.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

