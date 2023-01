Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Die Apple-Aktie bewegte sich um 04:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 120,54 EUR. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 121,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Apple-Aktie sank bis auf 118,50 EUR. Bei 119,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 91.776 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 172,66 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.01.2023 bei 118,18 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,00 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 172,13 USD an.

Am 27.10.2022 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 83.360,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 90.146,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Apple wird am 02.02.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,18 USD je Aktie aus.

