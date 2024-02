Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple büßt am Vormittag ein

So bewegt sich Apple

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 172,00 EUR nach.

Die Apple-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 172,00 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 171,76 EUR. Bei 171,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 15.212 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 182,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 6,16 Prozent wieder erreichen. Am 03.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 132,62 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,90 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 201,25 USD angegeben.

Am 01.02.2024 hat Apple die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,88 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 119.575,00 USD im Vergleich zu 117.154,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 25.04.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,59 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

