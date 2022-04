Apple Aktie News: Apple am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Apple-Aktie zeigte sich um 16:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 161,48 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 162,88 EUR. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 161,48 EUR nach. Bei 162,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 80.326 Apple-Aktien.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 162,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,87 Prozent hinzugewinnen. Am 20.05.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,58 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 37,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 171,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 27.01.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,09 Prozent auf 111,44 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 123,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 27.01.2022 präsentieren. Die Q3 2022-Finanzergebnisse könnte Apple möglicherweise am 02.08.2022 präsentieren.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,57 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Spekulationen um neues iPad Pro von Apple im Herbst - das ist bisher bekannt

Alphabet, Tesla und Amazon nach Aktiensplit: Drei Giganten auf dem Weg in den Dow Jones-Index?

Tesla & Co.: So viel Vertrauen haben Verbraucher laut AutoPacific-Studie in autonomes Fahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com