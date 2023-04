Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag leichter

Aktien in diesem Artikel Apple 151,48 EUR

Um 12:02 Uhr rutschte die Apple-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 165,24 USD ab. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 48.523 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 178,30 USD erreichte der Titel am 06.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 7,32 Prozent wieder erreichen. Am 04.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 33,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 162,75 USD je Apple-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 02.02.2023. Das EPS lag bei 1,88 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 117.154,00 USD in den Büchern – ein Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 123.945,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Apple am 04.05.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,96 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

