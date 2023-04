Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Apple 149,96 EUR

Die Apple-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,7 Prozent auf 164,39 USD nach. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 164,21 USD. Bei 164,80 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 8.484.924 Apple-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 178,30 USD. Dieser Kurs wurde am 06.04.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 7,80 Prozent zulegen. Am 04.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,39 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 162,75 USD.

Apple ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,10 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 117.154,00 USD in den Büchern – ein Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 123.945,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Apple am 04.05.2023 vorlegen.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

