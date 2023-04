Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple reagiert am Mittwochvormittag positiv

Aktien in diesem Artikel Apple 151,14 EUR

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 151,38 EUR zu. Die Apple-Aktie legte bis auf 151,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 151,38 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.691 Apple-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (173,24 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,62 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 03.01.2023 Kursverluste bis auf 117,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,68 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 162,75 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 02.02.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 2,10 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 117.154,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 123.945,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 5,96 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

