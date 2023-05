Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Apple am Freitagnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Apple 157,84 EUR

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 4,6 Prozent im Plus bei 173,39 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 173,75 USD. Bei 171,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten 33.890.189 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 176,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 124,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2023). Mit Abgaben von 39,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 176,22 USD.

Am 03.02.2023 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,52 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 117.154,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97.278,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 20,43 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 5,96 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

