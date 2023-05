Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verteuert sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Apple 153,64 EUR

Im Tradegate-Handel gewannen die Apple-Papiere um 09:21 Uhr 2,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 154,68 EUR. Bei 153,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 29.230 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 173,24 EUR an. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 11,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 117,64 EUR am 03.01.2023. Mit einem Kursverlust von 30,81 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 173,88 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 03.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,52 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 117.154,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 97.278,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 5,95 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

