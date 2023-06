Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Apple 172,00 EUR

Das Papier von Apple konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,5 Prozent auf 183,69 USD. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 183,86 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 182,50 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 16.802.748 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 0,09 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,17 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 32,40 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 175,75 USD je Apple-Aktie an.

Am 04.05.2023 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,52 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,51 Prozent zurück. Hier wurden 94.836,00 USD gegenüber 97.278,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Apple wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,99 USD je Aktie belaufen.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com