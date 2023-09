Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag mit Kursabschlägen

Apple vs. Google: So soll Apple Maps Google Maps den Rang ablaufen

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Berkshire Hathaway passt Beteiligung an Öl-Aktien an: Diese Aktien befanden sich im zweiten Quartal 2023 in Warren Buffetts Depot

FirstFT: Apple and Microsoft deny iMessage and Bing are ‘gatekeepers’ under new EU law

Apple, Microsoft Hustle To Keep iMessage, Bing Off EU's Tech 'Gatekeepers' List: Report

Malaysia In Talks With Google, Meta Over News Content Payment Regulations

Heute im Fokus

China will Chipbranche offenbar mit 40-Milliarden-Fonds anschieben. Vodafone will Netzabdeckung mit Amazons Internet-Satelliten erweitern. Rheinmetall will bei Kampfjet offenbar mit Lufthansa kooperieren. Airbus und Air France in Gespräche über JV zu A350-Komponenten. ENCAVIS erweitert Solar-Portfolio in Spanien mit 28-MW-Solarpark. Der Westen will Vereinigte Arabische Emirate vor Handel mit Russland warnen. China: Caixin-Dienstleisterstimmung trübt sich deutlich ein.