Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verliert am Donnerstagmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 173,03 USD nach.

Die Apple-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 173,03 USD abwärts. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 54.244 Apple-Aktien.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 198,22 USD. 14,56 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,17 USD. Abschläge von 28,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 190,11 USD.

Apple gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 81.797,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 82.959,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Apple veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Apple.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Freundlicher Handel: S&P 500 zum Handelsende in Grün

Starker Wochentag in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ Composite