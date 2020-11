Apple-Aktie aktuell: Apple in Grün

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 99,52 EUR zu. Bei 101,08 EUR erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,30 EUR. Bisher wurden heute 149.574 Apple-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.09.2020 00:00:00 bei 117,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2020 00:00:00 bei 49,28 EUR.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 205,80 USD. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,28 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Apple Inc. ist ein global führender Technologiekonzern. Das Unternehmen entwickelt, produziert und verkauft in sich geschlossene End-to-End-Elektronikprodukte wie Mobilgeräte, Computer und tragbare Musikplayer. Außerdem vertreibt Apple die dazugehörige Software, Peripheriegeräte, Netzwerkprodukte sowie digitale Inhalte und Apps. Zu den bekanntesten Hardwareprodukten des Unternehmens gehören das Smartphone iPhone, die Tabletprodukte der Reihe iPad, die Desktopcomputer und Notebooks aus der Reihe Mac, die tragbaren Musikplayer iPod in verschiedenen Ausführungen, die Apple Watch sowie der Fernsehdienst Apple TV. Digitale Inhalte und Apps können über die unternehmenseigenen Dienste iTunes Store, App Store, iBookstore und Mac App Store erworben werden. Seit Juni 2015 ist die Apple Music™ App auf dem Markt, eine Kombination aus Musik Streaming Dienst, weltweitem Liveradiosender und Kontaktmöglichkeit zu den Künstlern. Apple-Produkte werden in Apple Stores sowie über den Online-Store des Unternehmens und über Drittanbieter verkauft.

