Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Freitagmittag südwärts

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 118,76 EUR. Bei 118,66 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 119,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.806 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.08.2022 markierte das Papier bei 172,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 31,22 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,18 EUR am 04.01.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 172,13 USD.

Apple ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,24 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 90.146,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 83.360,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 25.01.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2023 6,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple muss iPhones für App Stores von Drittanbietern öffnen - Morgan Stanley-Analyst hält Folgen für begrenzt

Apple-Aktie leichter: Apple beauftragt wohl Luxshare mit Herstellung von Premium-iPhone-Modellen - Zulieferer schaffen zahlreiche Jobs in Indien

Foxconn-Aktie in Rot: Produktionsausfälle sorgen im Dezember für Umsatzrückgang bei Apple-Zulieferer Foxconn

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com