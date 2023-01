Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 119,86 EUR. Die Apple-Aktie sank bis auf 118,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 72.784 Apple-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2022 auf bis zu 172,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,58 Prozent hinzugewinnen. Am 04.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 172,13 USD.

Apple veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 90.146,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 83.360,00 USD erwirtschaftet worden.

Apple wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 02.02.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 25.01.2024 dürfte Apple die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,18 USD je Apple-Aktie belaufen.

