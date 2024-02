Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag höher

Blick auf Apple-Kurs

Die Aktie von Apple zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 187,92 USD.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 187,92 USD. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 188,63 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 186,85 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 8.531.172 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 199,62 USD erreichte der Titel am 15.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 5,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 143,90 USD fiel das Papier am 03.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 201,25 USD je Apple-Aktie aus.

Am 01.02.2024 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 119.575,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.154,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,07 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Apple wird am 25.04.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

