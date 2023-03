Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Vormittag gestärkt

Das Papier von Apple konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 143,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 143,34 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 142,00 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 23.367 Apple-Aktien.

Am 18.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 173,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Bei 117,64 EUR fiel das Papier am 03.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,56 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 162,75 USD.

Am 02.02.2023 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 2,10 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,48 Prozent auf 117.154,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 123.945,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 5,98 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Marek Szandurski / Shutterstock.com