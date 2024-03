Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Apple

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 169,03 USD.

Die Apple-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 169,03 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 168,94 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 171,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.809.513 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 199,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.03.2023 bei 147,61 USD. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 12,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,940 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 201,25 USD an.

Am 01.02.2024 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 119.575,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 117.154,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Apple am 25.04.2024 präsentieren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,56 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

