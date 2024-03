Apple im Fokus

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag im Plus

06.03.24 09:22 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 157,06 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Apple-Papiere um 09:21 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 157,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 156,00 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 37.340 Apple-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 182,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 16,26 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.03.2023 bei 137,02 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,76 Prozent. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 USD, nach 0,940 USD im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 201,25 USD für die Apple-Aktie aus. Am 01.02.2024 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,88 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 119.575,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.154,00 USD in den Büchern standen. Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,56 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Apple-Aktie Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich leichter Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Verlustzone Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Abschläge

Bildquellen: Vividrange / Shutterstock.com