Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Apple 148,90 EUR

-0,53% Charts

News

Analysen

Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr um 1,0 Prozent auf 162,13 USD ab. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 89.725 Stück.

Bei einem Wert von 176,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 7,96 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,17 USD. Dieser Wert wurde am 04.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 30,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 162,75 USD je Apple-Aktie an.

Apple ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 2,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 117.154,00 USD im Vergleich zu 123.945,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Apple am 04.05.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,97 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Die umsatzstärksten Unternehmen der Welt

NVIDIA, Apple, Microsoft & Co: Tech-Aktien legen wieder zu - Laut Analysten dennoch kein sicherer Hafen

Apple-Aktie an der NASDAQ leichter: Apple muss im Streit um Marke Apple Music Niederlage einstecken

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images