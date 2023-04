Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Apple 150,00 EUR

0,20% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 163,18 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 162,03 USD. Bei 162,39 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 7.723.495 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2022 bei 176,15 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,36 Prozent. Am 04.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,17 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 31,42 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 162,75 USD für die Apple-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 02.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 2,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117.154,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123.945,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Apple möglicherweise am 25.04.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 5,97 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Die umsatzstärksten Unternehmen der Welt

NVIDIA, Apple, Microsoft & Co: Tech-Aktien legen wieder zu - Laut Analysten dennoch kein sicherer Hafen

Apple-Aktie an der NASDAQ leichter: Apple muss im Streit um Marke Apple Music Niederlage einstecken

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com