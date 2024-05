Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Apple befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,7 Prozent auf 182,11 USD ab.

Das Papier von Apple gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 182,11 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 182,01 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 182,28 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 3.670.121 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,62 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,61 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.04.2024 (164,08 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,90 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,940 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,988 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 201,13 USD.

Am 02.05.2024 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei 1,53 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 90,75 Mrd. USD – eine Minderung von 4,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 94,84 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,57 USD im Jahr 2024 aus.

