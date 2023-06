Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Dienstagmittag nach

Aktien in diesem Artikel Apple 167,30 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 0,7 Prozent auf 178,24 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 197.486 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,95 USD) erklomm das Papier am 05.06.2023. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 3,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,17 USD ab. Mit einem Kursverlust von 30,34 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,25 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 04.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,52 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,52 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94.836,00 USD – das entspricht einem Minus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97.278,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

