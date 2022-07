Apple Aktie News: Apple am Mittag im Plus

Das Papier von Apple konnte um 06.07.2022 12:04:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 138,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 138,68 EUR. Bei 137,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.233 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 162,88 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,15 Prozent hinzugewinnen. Am 07.07.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 117,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 179,22 USD.

Am 28.04.2022 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 97.278,00 USD im Vergleich zu 89.584,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Apple rechnen Experten am 01.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,13 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

