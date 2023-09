Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Der Apple-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 184,59 USD.

Um 16:07 Uhr rutschte die Apple-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,7 Prozent auf 184,59 USD ab. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 184,39 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 188,33 USD. Bisher wurden heute 14.110.671 Apple-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 198,22 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 124,17 USD erreichte der Anteilsschein am 04.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 188,11 USD.

Am 03.08.2023 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,26 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 81.797,00 USD in den Büchern – ein Minus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 82.959,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 9,00 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Arm-Aktie: Börsengang von Arm soll Softbank fast fünf Milliarden Dollar bringen - Tech-Konzerne an Anteilen interessiert

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Apple abgeworfen