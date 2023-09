Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Vormittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 175,48 EUR ab.

Die Apple-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 175,48 EUR. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 174,80 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 176,50 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 21.463 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 179,32 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 117,64 EUR am 03.01.2023. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 32,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 188,11 USD.

Am 03.08.2023 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,26 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 81.797,00 USD in den Büchern – ein Minus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 82.959,00 USD erwirtschaftet hatte.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 9,00 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Arm-Aktie: Börsengang von Arm soll Softbank fast fünf Milliarden Dollar bringen - Tech-Konzerne an Anteilen interessiert

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Apple abgeworfen