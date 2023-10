Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 173,38 USD.

Die Apple-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 173,38 USD. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 173,18 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 173,90 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 8.114.270 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 198,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 14,33 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.01.2023 (124,17 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,38 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 190,11 USD.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,20 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 81.797,00 USD in den Büchern – ein Minus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 82.959,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Apple-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,06 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

