Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Die Aktie von Apple gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Apple-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 166,00 EUR zu. Bei 166,00 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 165,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.340 Apple-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 179,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 8,02 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.01.2023 bei 117,64 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 41,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 190,11 USD aus.

Am 03.08.2023 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,26 USD gegenüber 1,20 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 81.797,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 82.959,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Apple am 02.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Apple rechnen Experten am 24.10.2024.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

