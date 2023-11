Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 178,50 USD.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 178,50 USD. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 178,86 USD an. Bei 176,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 15.853.605 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 198,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 11,05 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,17 USD am 04.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 196,56 USD.

Apple veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 89.498,00 USD im Vergleich zu 90.146,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Apple wird am 25.01.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,54 USD fest.

