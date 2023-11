Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple stabilisiert sich am Montagvormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Apple zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 164,46 EUR zeigte sich die Apple-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 164,46 EUR bewegte sich die Apple-Aktie um 09:21 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 164,74 EUR. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 164,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 164,30 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 8.503 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 179,32 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.01.2023 bei 117,64 EUR. Abschläge von 28,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 196,56 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 02.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 89.498,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90.146,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Apple-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.01.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,54 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

