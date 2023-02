Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag mit Verlusten

Um 12:22 Uhr rutschte die Apple-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 141,64 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Apple-Aktie bis auf 141,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 141,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.588 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 172,66 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,97 Prozent. Am 04.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 162,75 USD für die Apple-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 02.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,10 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 117.154,00 USD – eine Minderung von 5,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 123.945,00 USD eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Apple wird am 27.04.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 6,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

