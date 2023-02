Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 142,64 EUR zu. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 143,10 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 141,78 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.610 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,39 Prozent. Bei 118,18 EUR fiel das Papier am 04.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,70 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 162,75 USD an.

Apple gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,10 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 117.154,00 USD in den Büchern – ein Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 123.945,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,04 USD je Apple-Aktie.

