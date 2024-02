Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verbilligt sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 189,01 USD.

Die Apple-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 189,01 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 188,61 USD. Bei 190,51 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 8.864.095 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2023 auf bis zu 199,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 03.03.2023 Kursverluste bis auf 143,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 23,87 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 201,25 USD je Apple-Aktie an.

Apple ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 119.575,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 117.154,00 USD umsetzen können.

Am 25.04.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,58 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Auch Legenden liegen mal daneben: Das waren die acht größten Fehler von Warren Buffett

Analyst warnt: NASDAQ-Unternehmen Apple hat 2024 mit einem deutlichen Rückgang der iPhone-Verkäufe zu kämpfen

Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen