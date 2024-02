Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag behauptet

Blick auf Apple-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 175,82 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:20 Uhr die Apple-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 175,82 EUR. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 175,98 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 175,54 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 175,86 EUR. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 8.459 Aktien.

Am 13.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 182,60 EUR. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 3,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2023 Kursverluste bis auf 135,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 23,21 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 201,25 USD je Apple-Aktie aus.

Apple ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,18 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,88 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 119.575,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 117.154,00 USD eingefahren.

Die Apple-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.04.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

