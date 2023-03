Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Apple-Aktie wies um 16:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 152,36 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 152,31 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 153,69 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 9.266.521 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 31.03.2022 markierte das Papier bei 179,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,17 Prozent hinzugewinnen. Am 04.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 22,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 162,75 USD angegeben.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,88 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 117.154,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 123.945,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Apple wird am 27.04.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,98 USD je Apple-Aktie.

