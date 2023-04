Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Apple 150,64 EUR

Um 22:00 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 164,66 USD. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 164,96 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 162,43 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 45.390.123 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 176,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,61 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 162,75 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 117.154,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 123.945,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Apple-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.05.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,97 USD je Apple-Aktie belaufen.

