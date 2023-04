Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verteuert sich am Freitagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Apple 150,64 EUR

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 22:00 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 164,66 USD. Bei 164,96 USD erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 162,43 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.390.123 Apple-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 176,15 USD. Dieser Kurs wurde am 18.08.2022 erreicht. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 6,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 32,61 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 162,75 USD angegeben.

Am 02.02.2023 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,10 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 117.154,00 USD – eine Minderung von 5,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 123.945,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Apple am 04.05.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Apple rechnen Experten am 25.04.2024.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,97 USD je Aktie.

