Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Apple legte um 22:00 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 164,66 USD. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 164,96 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 162,43 USD. Zuletzt wechselten 45.390.123 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 176,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Am 04.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 124,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 162,75 USD.

Apple veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 2,10 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 117.154,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 123.945,00 USD umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.05.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 25.04.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 5,97 USD je Aktie aus.

