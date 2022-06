Apple Aktie News: Apple am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Apple-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 07.06.2022 12:22:00 Uhr um 0,4 Prozent auf 136,34 EUR ab. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 135,52 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 136,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.991 Apple-Aktien.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 162,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 16,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.06.2021 bei 102,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 179,22 USD.

Apple veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 97.278,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89.584,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,59 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Apple am 02.08.2022 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 6,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

