Apple Aktie News: Apple am Nachmittag freundlich

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 07.07.2022 16:22:00 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 142,78 EUR. Bei 142,78 EUR erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 140,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 47.873 Apple-Aktien.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,88 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,34 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 118,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.07.2021). Abschläge von 20,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 179,22 USD.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 97.278,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 89.584,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Apple am 28.07.2022 vorlegen. Am 01.08.2023 wird Apple schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,13 USD je Apple-Aktie.

