Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 191,53 USD ab.

Der Apple-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 191,53 USD. Die Apple-Aktie sank bis auf 190,72 USD. Bei 191,36 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 7.746.409 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 194,48 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Am 04.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 35,17 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 178,50 USD für die Apple-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 04.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,52 USD, nach 1,52 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 94.836,00 USD – eine Minderung von 2,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 97.278,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,99 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

