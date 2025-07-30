Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 218,85 USD.

Die Apple-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 218,85 USD. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 219,85 USD. Bei 218,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 4.980.676 Apple-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 18,84 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,22 USD am 09.04.2025. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 22,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,03 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 231,52 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,57 USD, nach 1,40 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 94,04 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 85,78 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Apple am 23.10.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,35 USD je Aktie belaufen.

