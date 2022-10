Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Verlusten

Das Papier von Apple gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 145,00 EUR abwärts. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 145,00 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 148,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74.525 Apple-Aktien.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR an. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 16,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,37 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,11 USD für die Apple-Aktie.

Apple ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent auf 82.959,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81.434,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Apple-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 26.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,10 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Vom Buchhändler zum größten Online-Versandhaus der Welt - So lief der Aufstieg von Amazon

Neues Apple-Event schon im Oktober?

Apple-Aktie stärker: Apple könnte Produktion von AirPods von China nach Indien verlagern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Marek Szandurski / Shutterstock.com