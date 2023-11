Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag im Aufwind

Kurs der Apple

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 180,41 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Apple-Papiere um 16:08 Uhr 0,7 Prozent. Bei 180,68 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 179,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.732.979 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 198,22 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,87 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,17 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 196,56 USD.

Am 02.11.2023 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89.498,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90.146,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Apple am 25.01.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,54 USD im Jahr 2024 aus.

