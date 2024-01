Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagvormittag mit Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Apple gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 165,36 EUR ab.

Die Apple-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 165,36 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 164,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 164,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.877 Apple-Aktien.

Am 13.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 182,60 EUR an. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 10,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 118,52 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,33 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 195,78 USD.

Am 02.11.2023 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,29 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 89.498,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 90.146,00 USD umsetzen können.

Am 01.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Apple veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Apple die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,56 USD je Apple-Aktie.

