Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Mittwochmittag ab

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,2 Prozent auf 143,06 EUR. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 142,84 EUR nach. Bei 143,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.071 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 172,66 EUR markierte der Titel am 19.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 17,14 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 118,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 21,05 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 162,75 USD.

Am 02.02.2023 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,10 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 117.154,00 USD im Vergleich zu 123.945,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,03 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

