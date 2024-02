Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag verlustreich

Apple im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Apple. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 175,42 EUR.

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 175,42 EUR. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 175,02 EUR. Mit einem Wert von 175,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 7.244 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 182,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 4,09 Prozent zulegen. Am 02.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 135,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 29,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 201,25 USD.

Am 01.02.2024 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,18 USD gegenüber 1,88 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 119.575,00 USD – ein Plus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 117.154,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Apple am 25.04.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2024 6,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

