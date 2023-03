Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple macht am Mittag Boden gut

Das Papier von Apple legte um 12:02 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 151,83 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.227 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2022 bei 179,61 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,17 USD ab. Abschläge von 22,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 162,75 USD.

Am 02.02.2023 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,48 Prozent auf 117.154,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 123.945,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Apple am 27.04.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Novikov Aleksey / Shutterstock.com