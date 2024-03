Aktienentwicklung

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagmittag gesucht

08.03.24 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 169,99 USD.

Um 12:03 Uhr sprang die Apple-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 169,99 USD zu. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 92.673 Stück gehandelt. Am 15.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 199,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,43 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.03.2023 bei 147,61 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,17 Prozent. Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 USD belaufen. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 201,25 USD. Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 01.02.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,88 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 119.575,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 117.154,00 USD eingefahren. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,56 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Apple-Aktie Zahlreiche Veränderungen: Diese US-Aktien hatte die UBS im vierten Quartal 2023 im Depot Stärkere Performance als Magnificent Seven: Europäischer Aktienmarkt glänzt mit GRANOLAS Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende zu

