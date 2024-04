Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag auf rotem Terrain

Apple im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 168,82 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 168,82 USD. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 168,24 USD ab. Bei 168,99 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 1.524.363 Stück.

Bei 199,62 USD erreichte der Titel am 15.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,24 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.04.2023 Kursverluste bis auf 159,78 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 5,35 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 200,63 USD.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,88 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 119.575,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 117.154,00 USD erwirtschaftet worden.

Apple wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,57 USD fest.

